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§ NG.kz
Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Группа мужчин на авторынке в Костанае жестоко избивает человека.Люди просят участников избиения не "беспредельничать" и драться с мужчиной, вызвавшим всеобщий гнев "по-мужски", один на один.
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§ 112
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же драка, ну побили друг друга, че паниковать то?
Ну побили сегодня его, завтра тот побьет другого..
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тима
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...




Отправлено: 24.11.17 - 21:34
Комментарий удален модератором.

1
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...




Отправлено: 25.11.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому ролику уже 100 лет в обед! И тот кого избивают еще не известно, что за "человек"! Насколько можно понять по видео он отбирал последние деньги у продавцов чем и вызвал такой гнев... Но реальную ситуацию по видео не понять...

§ Медный
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого-то бьют чем-то тяжёлым по голове, сразу подумал о Заканыче :-) переживаю за него
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