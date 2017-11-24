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§ NG.kz
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис Парламента одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.
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PS
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё-то серый пропал..оппонент-то его уж не чиновник а таперича вовсе найти может влёгкую.. ;-)

Народный контроль
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
IT специалисты Нашей Газеты, давайте думайте, нам же комментарий писать как-то нужно, делайте авторизацию через смс, или через соц. сети

А причём тут соц сети ? А Казахстане есть соц сети принадлежащие Казахстану и хранящие данные учетных данных интернет-аккаунтов? Правильно, что приняли такой закон теперь владельцы сайтов будут нести ответственность в какой то мере.И сохранение удалённых данных.

Мистер
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 25.11.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А причём тут соц сети ? А Казахстане есть соц сети принадлежащие Казахстану и хранящие данные учетных данных интернет-аккаунтов?


Соц.сети казахстанские есть. Nur.kz (когда считал себя соц.сетью), видеохостинг kiwi.kz, блогплотформа yvision.kz, namba.kz, это те что помню. Если не ошибаюсь то есть казахстанский аналог pikabu. Вроде хвалишь закон, а на какие сайты это повлияет не знаешь. Как можно быть таким не умным?

Народный контроль
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 25.11.17 - 00:12
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 25.11.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
Как можно быть таким не умным?

Подрабатываешь модером? Ну и ну... банишь правду!

безумец
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 25.11.17 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередное отмывание денег и не более,,в мировом пространстве интернет практически неподвластен,хакеры всех мастей вместе с троллями свободно обчищают любую контору в сети,,комментарии только на наших республиканских сайтах будут иметь какую либо ответственность,,если все остальное запретить ,то будут ущемлены права на свободу выбора получения информации в интернет-ресурсах,,а это уже международный скандал
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