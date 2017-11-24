Цитата: Народный контроль:

А причём тут соц сети ? А Казахстане есть соц сети принадлежащие Казахстану и хранящие данные учетных данных интернет-аккаунтов?



Соц.сети казахстанские есть. Nur.kz (когда считал себя соц.сетью), видеохостинг kiwi.kz, блогплотформа yvision.kz, namba.kz, это те что помню. Если не ошибаюсь то есть казахстанский аналог pikabu. Вроде хвалишь закон, а на какие сайты это повлияет не знаешь. Как можно быть таким не умным?