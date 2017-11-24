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Куратор темы: drakon
* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 337
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот они какие на самом деле то ;-)
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 337
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И как на вкус, а то сам ещё так и не пробовал тролликов! :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12696
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И как на вкус,

Тоже ещё не пробовал.
Но наверное противные,как тролли... :lol:
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Страница 599 из 599«1...597598599
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