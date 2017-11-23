Цитата: elektron:

Ну чего же, куда обратиться подсказать не могу, но отвечу, хотя и не справочное бюро. Вопрос конечно своеобразный. Лично я бы постеснялся такое спрашивать. Ваш дед ещё мало отсидел. Воевал он, хоть как Вы и пишете за Вермахт, не признанным как фашистским (только вот кем не признанным?), за фашистскую тогда Германию.

В Германии и сегодня происходят разоблачения и суды над теми кто совершал преступления против человечества, то есть просто говоря, воевал на стороне фашистов. Так что сюда вам точно лучше не соваться. А вот в Прибалтику Литва вроде, охотно празднует своих "героев". Вам туда

а как ты тогда живешь там?