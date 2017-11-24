1 Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в... #3







Отправлено: - 00:00 Этому ролику уже 100 лет в обед! И тот кого избивают еще не известно, что за "человек"! Насколько можно понять по видео он отбирал последние деньги у продавцов чем и вызвал такой гнев... Но реальную ситуацию по видео не понять...