КГСПС Re: На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 222

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:22 Пока ничего не известно о новогоднем фейерверке. Как сообщили нам в отделе ЖКХ, обычно это - забота областного бюджета. ///А почему не городского? Или на всю область шарахнут?