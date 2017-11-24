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≡ На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в этом году выделено 18 млн тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в этом году выделено 18 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги потратят на возведение ледяных форм, трех горок и лабиринта в центре Костаная, сообщили "НГ" в отделе ЖКХ акимата Костаная. На главных магистральных улицах — Баймагамбетова, Абая, Байтурсынова, Аль-Фараби, Тауелсиздик - установят световые растяжки. Горка в этом году появится и на набережной «Шагала».
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ФрунзиКустанайский
Re: На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в...




Отправлено: 24.11.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу построить домик из снега за 10 миллионов и черепаху за 8. На собаку придется добавить из бюджета. А лабиринт вообще строить не нужно, просто снег на тротуаре не убирать. Горький опыт строительства фигур из снега имеется.

§ rays
Re: На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в...
rays


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 19.08.15
Отправлено: 24.11.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие приготовления, а 3 января уже на работу
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§ kbkz1980
Re: На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3378
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.11.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

В Рудном уже ёлку устанавивают,
дёшево и сердито,думаю не первый год у неё стаж)))
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§ Vital
Re: На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4989
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.11.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К Марику гоняла? Как он там?
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§ КГСПС
Re: На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 24.11.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока ничего не известно о новогоднем фейерверке. Как сообщили нам в отделе ЖКХ, обычно это - забота областного бюджета. ///А почему не городского? Или на всю область шарахнут?
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§ yudjin
Re: На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4905
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.11.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погожими ноябрьскими вечерами тоже развешиваю гирлянды по деревьям во дворе... хобби у меня такое... завтра снова пойду 8-)
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