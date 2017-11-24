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≡ Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплату казахстанских врачей хотят сделать в полтора раза больше средней по республике. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет от 0,9 до 1,2 от среднеказахстанской зарплаты.
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Гость
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По ее словам, предварительно предлагается для повышения зарплат врачам использовать средства местных бюджетов, пересмотреть тарифы. Помимо этого предлагается для поднятия зарплат использовать платные услуги - это могут позволить себе предприятия на праве хозяйственного ведения, но нужно пересмотреть условия выделения государственных средств.

Не ну нормально чё. Собираем бабки за мед.страхование, но при этом еще подоим местный бюджет и введем платные услуги. :-x

пэтриот
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше надеяться на себя, чем на врачей.
,,Вялотекущую помощь,, конечно окажут , но что-то серьёзное вряд-ли.

Доброжелатель
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может ты и АКШ сам себе сделаешь???

1
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срезать депутатам и чиновникам и добавить врачам/учителям.

ЮКА
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" подстричь стоит 3 - 3,5 тысячи тенге, а осмотр высококвалифицированного специалиста - 700 тенге"

Это теперь будет столько стоить обычный прием у врача?

ЮКА
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Руководителей клиник нужно обучать менеджменту",

Не как лечить, а как ободрать больного?

§ сайлау курманов
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
берегите здоровье смолоду , а то пьют-курят , едят как поросята и во всем виноват врач , последний должен получать не меньше пару штук баксов
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потенциальный пациент
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас и так медицына для избранных, простой смертный теперь вообще к врачу не попадет если повысят цены на прием, анализы и т.д. Нам ведь (потенциальным пациентам) зарплату ни кто поднимать не собирается и так выживаем из последних сил и возможностей. При этом и врачи то у нас, не дай бог к ним попасть, не зря в народе ходит молва, хочешь умереть по быстрее иди в больницу, там помогут. Спрашивается за что им поднимать зарплату? Если и подымать то по конечному результату, вылечил-получи.

§ КГСПС
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 24.11.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но базовый оклад (БДО) считают по методике, касающейся всех отраслей экономики. Если поднять там показатель, то придется по всей экономике поднимать зарплаты.///Как говорится, разделяй и властвуй. Одним поднимем, а другие пусть на них не добро смотрят.
Профайл

Маркс
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Получается, что у нас волосы подстричь стоит 3 - 3,5 тысячи тенге, а осмотр высококвалифицированного специалиста - 700 тенге в рамках ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи).

Так осмотр это не лечение. Парикмахеры за осмотр денег совсем не берут.

гость
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не поможет, все равно после двух часов приема в поликлинике будут бежать в свой частный кабинет.

орлорло
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Получается, что у нас волосы подстричь стоит 3 - 3,5 тысячи тенге

У меня 1 тысяча, я что, не там стригусь?

Ирина
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Естественно, что прием у врача должен стоить раз в 10 больше,чем стрижка, маникюр или педикюр.Минимум раз в 10. И кто тут говорит, что лечится сам...Смешно.Первые же бегут в поликлинику, больницу.Очереди вон какие в поликлиниках.

PS
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут как-то промелькнуло-"2 часа отсидеть в п-ке и бегом в частный кабинет" поэтому и очереди в пол-ках что за пару часов надо успеть принять максимум пенсионеров по быстрому отправить их в пробег по аптекам и бегом в свой частный... 8-)
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