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≡ В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинский сыр и партию замороженной куриной кожи, которые предназначались для ввоза в Костанай, задержали российские пограничники на пункте пропуска "Бугристое".
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сырный голод
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И хорошо, что не пустили продукцию с поддельной маркировкой и неизвестным происхождением. А шо они прут за тридевять земель свой сыр? Они же "це европа" теперь, да и ЕС под боком, начиная с Польши, да и прибалты рядом, близкие по покупательской способности. Что не содержат их в Европе то? Сюда все прут и прут, нарушая правила и мошенничая.

Жакып
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сырный голод:
А шо они прут за тридевять земель свой сыр? Они же "це европа" теперь, да и ЕС под боком, начиная с Польши, да и прибалты рядом, близкие по покупательской способности. Что не содержат их в Европе то? Сюда все прут и прут, нарушая правила и мошенничая.

Украина очень мощная в перспективе страна в том числе и в аграрной сфере с ее климатическими условиями и высоким бонитетом почвы плюс самым трудолюбивым народом среди славян, я просто удивляюсь как ее в свое время Россия могла довести до голодомора, это же, талант надо иметь рушить все, на счет прут, Украина способна прокормить всю Европу и не только ее но и Россию просто не надо ей мешать.

§ 112
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:13
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:15
Комментарий удален модератором.
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* elektron
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жакып:
Украина очень мощная в перспективе страна

Что ещё можете рассказать, чего мы не знаем?
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* elektron
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жакып:
просто не надо ей мешать.

А кто мешает? Может тоже подскажите
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Директор Пляжа
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 19:49
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А кто мешает?

Ну так евросоюз и штаты, так как вводят квоты на поставку их продукции)

Директор Пляжа
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жакып:
Украина очень мощная в перспективе страна в том числе

За 26 лет перспективы, почему то стала самой бедной из всего бывшего совка. Не в коня корм оказался.

36+
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Жакып:
Украина очень мощная в перспективе страна в том числемешает Россия
За 26 лет перспективы, почему то стала самой бедной из всего бывшего совка. Не в коня корм оказался.

Ув. Директор, пока окончательно не оторвется от РФ и не примкнет к Западу, так и будет, тихо вместе с РФ уходить в небытие.

36+
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ув. Директор я говорю о РФ, а не о России, России только предстоит обрести государственность.

* elektron
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
пока окончательно не оторвется от РФ и не примкнет к Западу

И это правильно, господа! Заграница с нами, запад нам поможет! :lol:
где то я уже это слышал ;-)
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Директор Пляжа
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:

В небытие уже прибалтика, молдова, а они просто на дне, только причем тут РФ?
Плохому танцору, ога)

PS
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотря что понимать под термином "небытие".. ;-) ;-)
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