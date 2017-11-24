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§ NG.kz
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис Парламента одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.
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111
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ютуб закроют и тогда заживем))

точно
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ура! Я добилась своего! Всё как я хотела! Вот такой примерно я получила ответ с генпрокуратуры!

Эммммм, пчелы против меда? Что мешало тебе лично зарегистрироваться и не бегать со своими враками от "вчк" и других анонимных ников до "НК"? Совесть тебе мешала. Зарегайся и тебя можно привлечь за распространение заведомо ложной информации и разжигании меж.нац. розни тему на тему которой ты и вносишь враки.

§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
ту квартиру которую ты около марта скидывал, посуточно

Не знаю кто и что сдает, но две квартиры у меня там однушки, помесячно сданы и уже, уже замуш повыходили и там живут, на очереди на жилье стоят..
Одна правда коммерц, на другой молодые госы..
Ты путаешь..
Профайл

§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Так договоришься что я и доктор и медный и ..и...и..

Да, потому что ты опытный провокатор и тролль..
И я не знаю твоих адресов, явок, паролей, места работы..
Набери меня например, сразу ясно кто перед тобой, а тебя?



Выходит это..
Профайл

///
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Было гипотетическое ng.kz, станет ng.org, к примеру. В остальном ничего не изменится.

не развитый Казнет будет еще более недоразвитым! Я не думаю, что будут вкладывать средства в дополнительную авторизацию, тем более, что на многих движках это и не возможно.

сиги
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да, потому что ты опытный провокатор и тролль..
И я не знаю твоих адресов, явок, паролей, места работы..
Набери меня например, сразу ясно кто перед тобой, а тебя?

Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал......

Директор Пляжа
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты путаешь..

Да ничего я не путаю, а говорю как есть.
Ты же применяешь тактику.
Лучшая защита - это нападение и начинаешь нести всякую ересь.
Тебе уже давно веры нет. Фото не моё, я бурят, а не афроамериканец.
И предпочитаю ойро из валют, а не баксы.

1
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 20:30
Комментарий удален модератором.

Товарищ Ын
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствует!
Согласен!
Поддерживаю!
Слава!
Целиком и полностью!

Это я тренируюсь в предверии 8-)

Как, похоже на 112 ? :lol:

Читатель 1
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может будут разработаны сразу шаблоны комментариев?? (так оно легче как бы комментировать, не напрягая "модификацию")

* elektron
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментаторы с улыбкой говорят сегодня то,
что вчера ещё под пыткой не промолвил бы никто.
(Асмолов вроде пел)
Но не долго по ходу петь осталось :lol:
Профайл

§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты же применяешь тактику.

При написании комментариев у меня нет никакой тактики..
Я не готовлюсь и не перечитываю коммент по 32 раза, как это делает Валентин или Медный..
Все пишется на автомате..
Такой я есть и не притворяюсь как вы, чтобы быть правильным и чистым..
У Маркса например десятитомник на столе стоит, что нужно и как говорить..
И в конце концов есть фильтр, это модеры..
Они отсеют лишнее, я за правильность не заморачиваюсь..
Профайл

§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подготавливаться к комментарию, что и как выцедить, не для меня..
Времени не так много, зачем его тратить на изучение чужих комментов и тем более своего перед отправкой?
Это называется тугодумием..
В реальной жЫзни, доли секунды решают, кому жЫть, а кому умереть, а такие как вы к реальной жЫзни, где нужен порой "автомат", просто не приспособлены..
Да, такая вот тактика..
Профайл

§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая она, либо плохая, меня слушают, меня читают с вдохновением, меня осуждают, на меня постоянно обращают внимание..
Хотя казалось бы..
Говорят что нет..
Один мой коммент в любой теме прибавляет сотню просмотров в сию же секунду..
Твой, я засекал, два..
И то один это ты, второй это я..
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Читатель 1
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Петь-то недолго (эт верно), но и комментировать-то особо нечего....разве что "лёгкую рябь на поверхности болота"? (не более)
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