Солнышко Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1178

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:01 А мне съемка с квадрокоптера, выложенная в типичном Костанае понравилась. Очень даже симпатично. А студенты,они и есть студенты, что с них возьмешь? Двадцать лет с ними работала, они всегда такие были: 80 процентов не знают по поводу чего мероприятие, какие завтра пары и не очень помнят правильное название факультета на котором учатся.