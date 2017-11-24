112 Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил... #56





(Пользователи) Сообщений: 7359

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:26 Цитата: Директор Пляжа:

Ты же применяешь тактику.

При написании комментариев у меня нет никакой тактики..

Я не готовлюсь и не перечитываю коммент по 32 раза, как это делает Валентин или Медный..

Все пишется на автомате..

Такой я есть и не притворяюсь как вы, чтобы быть правильным и чистым..

У Маркса например десятитомник на столе стоит, что нужно и как говорить..

И в конце концов есть фильтр, это модеры..

Они отсеют лишнее, я за правильность не заморачиваюсь..