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§ NG.kz
Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 ноября в честь Международного дня студента в Актобе открыли бесплатную столовую для молодёжи, грызущей гранит науки. Местный предприниматель Ербол Байжаркинов решил кормить студентов вузов и колледжей за собственный счёт на благотворительных началах.
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* elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
без имени:

Ну чего же, куда обратиться подсказать не могу, но отвечу, хотя и не справочное бюро. Вопрос конечно своеобразный. Лично я бы постеснялся такое спрашивать. Ваш дед ещё мало отсидел. Воевал он, хоть как Вы и пишете за Вермахт, не признанным как фашистским (только вот кем не признанным?), за фашистскую тогда Германию.
В Германии и сегодня происходят разоблачения и суды над теми кто совершал преступления против человечества, то есть просто говоря, воевал на стороне фашистов. Так что сюда вам точно лучше не соваться. А вот в Прибалтику Литва вроде, охотно празднует своих "героев". Вам туда
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без имени
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 24.11.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну чего же, куда обратиться подсказать не могу, но отвечу, хотя и не справочное бюро. Вопрос конечно своеобразный. Лично я бы постеснялся такое спрашивать. Ваш дед ещё мало отсидел. Воевал он, хоть как Вы и пишете за Вермахт, не признанным как фашистским (только вот кем не признанным?), за фашистскую тогда Германию.
В Германии и сегодня происходят разоблачения и суды над теми кто совершал преступления против человечества, то есть просто говоря, воевал на стороне фашистов. Так что сюда вам точно лучше не соваться. А вот в Прибалтику Литва вроде, охотно празднует своих "героев". Вам туда

а как ты тогда живешь там?

без имени
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 24.11.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты же в германии живешь? а здесь в Казахстане нейтралитет что те что другие не наша это война.

без имени
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 24.11.17 - 22:27
Комментарий удален модератором.

без имени
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 24.11.17 - 22:47
Комментарий удален модератором.

* elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
без имени:
а как ты тогда живешь там?

Это ты к чему? Как? Да просто, как переселенец с немецкими корнями. Или что то не так? Мои предки, в отличие от твоих, не воевали на стороне фашистов и не убивали своих собратьев, они Родину защищали.
Хочешь по флудить, так это тебе в другую ветку. Там и моСк вставят или вправят, если таковой имеется вообще.
Здесь вроде про питание бесплатное, не твоё как погляжу.

[Исправлено: elektron, 24.11.2017 - 18:09]
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