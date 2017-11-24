Цитата: сырный голод:

А шо они прут за тридевять земель свой сыр? Они же "це европа" теперь, да и ЕС под боком, начиная с Польши, да и прибалты рядом, близкие по покупательской способности. Что не содержат их в Европе то? Сюда все прут и прут, нарушая правила и мошенничая.



Украина очень мощная в перспективе страна в том числе и в аграрной сфере с ее климатическими условиями и высоким бонитетом почвы плюс самым трудолюбивым народом среди славян, я просто удивляюсь как ее в свое время Россия могла довести до голодомора, это же, талант надо иметь рушить все, на счет прут, Украина способна прокормить всю Европу и не только ее но и Россию просто не надо ей мешать.