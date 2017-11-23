Цитата: ваще:

все знают где ты работаешь



Да ну? И при чем здесь моё место работы? И что вызвало у тебя смех?

Цитата: drakon:

Читают немцы - книги,ещё как - читают.

А почему тогда "книжный шкаф" -

Цитата: для бывших Россиян и нас - бывших Казахстанцев ?