/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь борьбы с коррупцией 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь борьбы с коррупцией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайские чиновники в очередной раз "креативили" при проведении патриотической акции. 24 ноября студентов костанайских вузов собрали на флешмоб "Адал бол". Судя по названию акции ("Будьте честны") это мероприятие призвано воспитывать молодежь в духе нетерпимости к коррупции.
Читать новость

borisvolley@mail.ru
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...




Отправлено: 24.11.17 - 18:17
Комментарий удален модератором.

на ха-ха
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...




Отправлено: 24.11.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хотел я говорить эту избитую фразу, но "так победим".

Читатель 1
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...




Отправлено: 24.11.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понял, что ничего не понял!

Джон
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...




Отправлено: 24.11.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Я понял, что ничего не понял!

а зачем оно тебе, спи спокойно.

§ 112
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было лица там на шарах то поставить, сто конкретных взяточников Костаная..
Профайл

Товарищ Ын
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...




Отправлено: 24.11.17 - 20:33
Комментарий удален модератором.

§ Солнышко
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 24.11.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне съемка с квадрокоптера, выложенная в типичном Костанае понравилась. Очень даже симпатично. А студенты,они и есть студенты, что с них возьмешь? Двадцать лет с ними работала, они всегда такие были: 80 процентов не знают по поводу чего мероприятие, какие завтра пары и не очень помнят правильное название факультета на котором учатся. :-)
Профайл

Гость
«Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь борьбы с коррупцией




Отправлено: 24.11.17 - 21:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь борьбы с коррупцией




Отправлено: 24.11.17 - 21:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь борьбы с коррупцией




Отправлено: 24.11.17 - 21:21
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 3
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх