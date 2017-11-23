Цитата: Добринцофф:

Я не пойму, что значит на последние гроши?

Ну жизненные ситуации разные бывают. Есть сироты или семьи, где ещё родителям помогать нужно. Что же Вы всех так просто под одну гребёнку? У каждого свой жизненный путь и пройти его каждый должен сам.

Цитата: Добринцофф:

Кто вообще сказал что главная цель в жизни и основа благополучия-это высшее образование?

Нет конечно это не основа, но стартовая площадка, для начала новой жизни. С корочкой и если действительно что то можешь и знаешь, проще как то.

Цитата: Добринцофф:

Зачем и дальше плодить никому не нужным экономистов финансистов и т.д когда в стране не хватает специалистов в области обычных рабочих профессий?

Ну а врачи, инженеры, технологи и пр. нужны? Почему сразу финансистов, хотя может тоже талантливые есть и пригодятся. А остальные тоже должны учиться. И не хотел бы я попасть на приём к Врачу с заочным или вечерним образованием. Метод обучения отвечает за качество. Если нашёл себя в технике-электрике и работа есть, то возможно и заочное подойдёт.



Цитата: Добринцофф:

Иди на стройку кафельщиком ,отделочником кем угодно осваивай профессию,а на заработанные деньги можешь учиться на кого хочешь и получать высшее образование.Зато в будущем не пропадешь не получиться стать банкиром и сидеть в офисе,будешь электриком на жизнь зарабатывать.



И что на это можно прожить, хотя возможно, но когда учится? Кочегар или плиточник уже вряд ли станет врачом, технологом или инженером и пр. Если и бывает, то больше как исключение из правил.



Цитата: Добринцофф:

Просто-это же тяжело,проще сказать маме хочу высшее,ходить в бесплатную столовку,а потом с никому ненужным дипломом и дальше на шее у родителей сидеть.

Ну об этом уже выше сказано.