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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 598 из 598«1...596597598
Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот домик,для кого поставили,на ЖД

вокзале? Неужели для бывших Россиян и
нас - бывших Казахстанцев?... :lol: :oops: :-o
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот , скончался Годовиков , " Петруха " из " Белого солнца пустыни . " , 67 лет было . :-(

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что ж помянём. Пусть земля ему пухом.
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А этот домик,для кого поставили,на ЖД

вокзале? Неужели для бывших Россиян и
нас - бывших Казахстанцев?...

А шо, немцы книг не читают?
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.11.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А шо, немцы книг не читают?[/quote

]ты смешон.
все знают где ты работаешь

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А шо, немцы книг не читают?

Читают немцы - книги,ещё как - читают.
И в каждой деревушке имеются-Библиотеки,
Книжные магазины,которые ещё не
перепрофилированы в "Мясные лавки".... :lol: :oops: :-P
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
все знают где ты работаешь

Да ну? И при чем здесь моё место работы? И что вызвало у тебя смех?
Цитата:
drakon:
Читают немцы - книги,ещё как - читают.

А почему тогда "книжный шкаф" -
Цитата:
для бывших Россиян и нас - бывших Казахстанцев
?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот "домик", на ЖД вокзале - это Книжный

шкаф.Едешь - куда,бери книгу,но по приезду-
верни,это условие библиотеки.Можешь - свои,
ненужные тебе книги - там оставить.У меня
много книг - на русском языке,попробую
как будет время - отнести... :lol: :oops:
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракошь, там на двери написано:
Книги - брать-читать-приносить.
А ниже:
Книги можно брать с собой в поезд, домой и менять ;-)
Опять вводишь людей в заблуждение :-P
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя мне на даче, такой домик для других нужд пригодился бы :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Опять вводишь людей в заблуждение :-P

И с кем это я заблудил?... :-o :-x

[Исправлено: drakon, 24.11.2017 - 18:47]
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хотя мне на даче, такой домик для других нужд пригодился бы :lol:

А чё,банки с соленьями,вареньями, на полки-ставить... :lol: :oops:
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А чё,банки с соленьями,вареньями, на полки-ставить

Ну зачем же банки? есть же и другие человеческие нужды ;-)
Хотя маловат наверное будет, судя по полочкам.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А шо, немцы книг не читают?

Представь себе,даже покупают

Это книжный магазин в городе... :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12694
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купил сегодня в городе - "троллей".

Не знаю,как они на вкус и как они
действуют на мосК... :lol: :oops: :-P
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