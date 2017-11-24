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§ NG.kz
«Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь борьбы с коррупцией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайские чиновники в очередной раз "креативили" при проведении патриотической акции. 24 ноября студентов костанайских вузов собрали на флешмоб "Адал бол". Судя по названию акции ("Будьте честны") это мероприятие призвано воспитывать молодежь в духе нетерпимости к коррупции.
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borisvolley@mail.ru
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...




Отправлено: 24.11.17 - 18:17
Комментарий удален модератором.

на ха-ха
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...




Отправлено: 24.11.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хотел я говорить эту избитую фразу, но "так победим".

Читатель 1
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...




Отправлено: 24.11.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понял, что ничего не понял!

Джон
Re: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...




Отправлено: 24.11.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Я понял, что ничего не понял!

а зачем оно тебе, спи спокойно.
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