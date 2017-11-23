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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 571 из 572«1...569570571572»
Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.11.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А теперь старухи, выглядят на 80..

Ой, зря ты так, думаешь они тут на форуме не бывают.
Очередную беду накликал ты Эверест Аполонович.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7352
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
если хочешь, мы спросим у ней самой.

Спрашивай, тем более личка сейчас не есть личка..Мне то что об этом талдонишь?
Думаешь я тебе, чтобы меня твоя толпа не трогала любовь отдам?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7352
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ой, зря ты так, думаешь они тут на форуме не бывают.

Ну это 4я школа где я заканчивал, нет, не бывают..
Вон однокашник Тибет покоряет, разве есть ему дело до каких то нас?
Приготовил мне пару молодых келинок, уже три года зовет в гости, женить хотел..
Келинки не дождались..
Живет в Усть камене..
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Бывшая
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.11.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько нг тебе платит? за эту белеберду.
и почему трут кто тебя идиотом называет. я то знаю об этом.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7352
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывшая:
сколько нг тебе платит? за

Как и всем тем кто в оппозиции ко мне..
Ну сумму то я не буду называть, захочешь еще на мое место встать, скажу она не большая..
Расчет только на неплохие премиальные, чаевые так сказать..
А ты конкурс проходил?
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осень, скоро новый год. И опять принудительная подписка:
https://vk.com/kstotzyvy?w=wall-110933610_241571
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7352
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ну так можно же отказаться от нее, там в комментак так и советуют.
Пока мы сами себя чувствуем в стойле, до этого времени и должны делать все, что нам говорит хозяин..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.11.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не могу определиться со своим мнением по этому вопросу.. кому "верить" акиму или акиму? :lol: :lol:

в заголовке статьи... превью
Цитата:
Аким в эксклюзивном интервью "КН" прокомментировал мнение, что такие павильоны не подходят для нашего климата.


далее по тексту
Цитата:
Павильоны сити-формата улучшают архитектурный облик города, и подходят для нашего климатического полюса.

:lol:

[Исправлено: Медный, 24.11.2017 - 11:12]
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приплили
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.11.17 - 09:42
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
не могу определиться со своим мнением по этому вопросу.. кому "верить" акиму или акиму?

в заголовке статьи... превью
Цитата:
Аким в эксклюзивном интервью "КН" прокомментировал мнение, что такие павильоны не подходят для нашего климата.

Акценты неправильно ставишь. Надо:
Аким в эксклюзивном интервью "КН" прокомментировал мнение, что такие павильоны не подходят для нашего климата.
То есть, он прокомментировал мнение жителей. Но составлено предложение коряво, согласен.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7352
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня черная пятница, смотрю Филлипс неплохие скитки делает..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.11.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Мне уже в личку одна из одноклассниц твоих отписалась.
Сказала ждите разоблачения.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7352
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:17
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7352
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:20
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7352
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот не дали фото выставить, что набрал..
В реальнлм мире, не в интернете..
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