/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае на следующей неделе не ожидают наступления зимних холодов 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае на следующей неделе не ожидают наступления зимних холодов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Синоптики в Костанайской области не ожидают пока ни прихода запаздывающих морозов, ни долгожданного снегопада. Затянувшаяся осень продолжится при небольшом понижении температуры.
Читать новость

осведомленный
Re: В Костанае на следующей неделе не ожидают наступления зимних...




Отправлено: 24.11.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 2016 в ноябре прошел дождик, утром ударил мороз и все, гололед был и переломы обеспечены.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: elektron, КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 2
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх