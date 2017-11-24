NG.kz «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь борьбы с коррупцией



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30540

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:17 Костанайские чиновники в очередной раз "креативили" при проведении патриотической акции. 24 ноября студентов костанайских вузов собрали на флешмоб "Адал бол". Судя по названию акции ("Будьте честны") это мероприятие призвано воспитывать молодежь в духе нетерпимости к коррупции.

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