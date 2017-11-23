Цитата: Солнышко:

А в туалете так красиво, что мы даже фото сессию сделали.

Жесть... Я одна не понимаю этих туалетных селфи и фотосессий? Это же полный отстой!!! Ну сфоткайтесь около унитазов для полного счастья.