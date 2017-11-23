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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12690
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот домик,для кого поставили,на ЖД

вокзале? Неужели для бывших Россиян и
нас - бывших Казахстанцев?... :lol: :oops: :-o
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.11.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот , скончался Годовиков , " Петруха " из " Белого солнца пустыни . " , 67 лет было . :-(

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что ж помянём. Пусть земля ему пухом.
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А этот домик,для кого поставили,на ЖД

вокзале? Неужели для бывших Россиян и
нас - бывших Казахстанцев?...

А шо, немцы книг не читают?
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.11.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А шо, немцы книг не читают?[/quote

]ты смешон.
все знают где ты работаешь

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12690
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А шо, немцы книг не читают?

Читают немцы - книги,ещё как - читают.
И в каждой деревушке имеются-Библиотеки,
Книжные магазины,которые ещё не
перепрофилированы в "Мясные лавки".... :lol: :oops: :-P
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
все знают где ты работаешь

Да ну? И при чем здесь моё место работы? И что вызвало у тебя смех?
Цитата:
drakon:
Читают немцы - книги,ещё как - читают.

А почему тогда "книжный шкаф" -
Цитата:
для бывших Россиян и нас - бывших Казахстанцев
?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12690
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот "домик", на ЖД вокзале - это Книжный

шкаф.Едешь - куда,бери книгу,но по приезду-
верни,это условие библиотеки.Можешь - свои,
ненужные тебе книги - там оставить.У меня
много книг - на русском языке,попробую
как будет время - отнести... :lol: :oops:
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракошь, там на двери написано:
Книги - брать-читать-приносить.
А ниже:
Книги можно брать с собой в поезд, домой и менять ;-)
Опять вводишь людей в заблуждение :-P
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя мне на даче, такой домик для других нужд пригодился бы :lol:
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