NG.kz На новогоднее оформление Костаная из городского бюджета в этом году выделено 18 млн тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:08 Деньги потратят на возведение ледяных форм, трех горок и лабиринта в центре Костаная, сообщили "НГ" в отделе ЖКХ акимата Костаная. На главных магистральных улицах — Баймагамбетова, Абая, Байтурсынова, Аль-Фараби, Тауелсиздик - установят световые растяжки. Горка в этом году появится и на набережной «Шагала».

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