Цитата: Народный контроль:

Ура! Я добилась своего! Всё как я хотела! Вот такой примерно я получила ответ с генпрокуратуры!

Эммммм, пчелы против меда? Что мешало тебе лично зарегистрироваться и не бегать со своими враками от "вчк" и других анонимных ников до "НК"? Совесть тебе мешала. Зарегайся и тебя можно привлечь за распространение заведомо ложной информации и разжигании меж.нац. розни тему на тему которой ты и вносишь враки.