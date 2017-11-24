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§ NG.kz
В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 декабря 2017 года в Казахстане запустят проект «Белый каталог сайтов», направленный на обеспечение безопасного доступа к интернету детей и подростков.
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Народный контроль
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»




Отправлено: 24.11.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да,вот такими методами можно отсечь весь негатив в инете поступающий в Казахстан! По простому фильтр!Желаешь попасть на рынок Казахстана делай заявку. Или в ЧС!

§ Медный
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.11.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже сегодня разработчик проекта, а им выступила ассоциация стипендиатов «Болашака», сформировали при поддержке Министерства информации и коммуникаций свой список разрешенных сайтов.

1. кому как не им разбираться куда нам ходить и куда смотреть.
Это когда перевербованные будут говорить нам как Родину любить.
2. про страусов говорили как-то - Мир такой жестокий - давайте дети не будут знать, что мир таков какой он есть... обезопасим их от реальности.... [сарказм]отличная идея, просто гениальная :lol: :lol: :lol:
до одних знаний и опыта допустить, а о других совсем не сказать :-)
как же в этом "добром" мире они будут выживать?

[Исправлено: Медный, 24.11.2017 - 10:18]
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§ Vital
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4989
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.11.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Верно.
Оставить три сайта.
Новостной: нур-хабар.кз
Политический: нур- отан кз
Развлекательный: нур- казголивуд.кз
Мечта вчк сбудится наконецто, будет оргазм получать.
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§ Victor Yang
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
1. кому как не им разбираться куда нам ходить и куда смотреть.
Это когда перевербованные будут говорить нам как Родину любить.
2. про страусов говорили как-то - Мир такой жестокий - давайте дети не будут знать, что мир таков какой он есть... обезопасим их от реальности.... [сарказм]отличная идея, просто гениальная
до одних знаний и опыта допустить, а о других совсем не сказать
как же в этом "добром" мире они будут выживать?

Речь в статье идёт про детские образовательные учреждения. Дома никто не запрещает же.
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Гость
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»




Отправлено: 24.11.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

- Вчера было принято решение, что мы официально обращаемся к офисам Facebook, Youtube и ко всем мировым сайтам, браузерам. Потому что они тоже заинтересованы, чтобы через их браузеры, возможности меньше было негатива.

Мы будем официально обращаться. Конечно, те сайты обеленные и очищенные, которые у них есть, они тоже будут допущены и в школе у нас. И наши сайты тоже будем рекомендовать им, - заявила Загипа Балиева.

Законодатели. :-x
Что-то мне подсказывает, что эта тётя в "браузерах" вообще не сечёт. :lol:

1952
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»




Отправлено: 24.11.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера было принято решение, что мы официально обращаемся к офисам Facebook, Youtube и ко всем мировым сайтам, браузерам. Потому что они тоже заинтересованы, чтобы через их браузеры, возможности меньше было негатива.
-мечта голубого карася, который уже жарится на сковородке. Года два назад решил открыть свою страницу в Факебоке. Пошла пруха. За полгода набрал 4000 друзей. Присмотрелся к новоявленным друзьям. А из них больше 1000 сплошые бородачи))))))) Быстренько закрылся. От греха подальше. :-) :-( :lol:

Пользователь
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»




Отправлено: 24.11.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное это правильно, нужно как то формировать у детей и вообще у людей правильное отношение к жизни без жестокости и порнографии, учить добру. Но хочу сказать о другом. Давно пользуюсь интернетом и естественно разными сайтами и что самое интересное сколько раз ловила вирусы именно на казахстанских сайтах в том числе и на официальных государственных, так же и порно- по работе, заходишь на нужный сайт, а тут самопроизвольно открывается еще вкладка и на тебе, все что хочешь. Наверное многие так попадали, очень да же не приятно и противно.
Пожелание. Так что пусть в первую очередь как то оградят свои личные казахстанские сайты от всякой мрази, а потом уж занимаются другими ресурсами.

Директор Пляжа
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»




Отправлено: 24.11.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Речь в статье идёт про детские образовательные учреждения. Дома никто не запрещает же.

Наивный ты. И так уже блокируют что не попадя, до дома тоже доберутся дело времени. Само то начинание и предложение хорошее, но благодаря нашим рукожопам можно догадаться во что это со временем выльется.

§ Victor Yang
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
За полгода набрал 4000 друзей.

Совершенно не понимаю, зачем добавлять в "друзья" совершенно незнакомых людей? Если не бизнес, конечно.
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1952
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»




Отправлено: 24.11.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Совершенно не понимаю, зачем добавлять в "друзья" совершенно незнакомых людей? Если не бизнес, конечно.

-просто азартный по натуре человек. Увидел, что у некоторых там по 8000 друзей. Здесь даже 100 друзей не смог набрать. Разбегаются черти)))))

* КГСПС
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 24.11.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ассоциация стипендиатов «Болашака»

5-ая колонна
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гость
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»




Отправлено: 24.11.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько стран на планете? И каждая со своим списком.... :-) :-) :-)

Мистер
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»




Отправлено: 24.11.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может быть проще купол повесить над страной? Что мешает в школах настроить фильтры на компьютерах?

Мистер
Re: В Казахстане разработали «Белый каталог сайтов»




Отправлено: 24.11.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да борьба с порнографией и жестокостью в интернете, все ровно что борьба с мельницами. Блокируют, а каждый день появляются миллионы новых, алга чо)
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