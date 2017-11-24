Цитата: Медный:

1. кому как не им разбираться куда нам ходить и куда смотреть.

Это когда перевербованные будут говорить нам как Родину любить.

2. про страусов говорили как-то - Мир такой жестокий - давайте дети не будут знать, что мир таков какой он есть... обезопасим их от реальности.... [сарказм]отличная идея, просто гениальная

до одних знаний и опыта допустить, а о других совсем не сказать

как же в этом "добром" мире они будут выживать?



Речь в статье идёт про детские образовательные учреждения. Дома никто не запрещает же.