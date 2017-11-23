Медный Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о... #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1239

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:08 Цитата: Маркс:



Цитата: Директор Пляжа:





Ну если говорит об образовании в контексте колбасы... её производства. Наверное по телевизору нет нет да выходят новости о том как её делают...

Был у меня товарищ, на "колбасном симпозиуме" в Чехии. Рассказал, что там и как.

Сухо: Спецификации по колбасе для нашего производства готовит "Европа", сами они есть это не будут.



Так что зайдя в магазин не забудьте почитать что написано "на жрачке":

Колбаса с говядиной,

Крабовое палочки состав смотришь... из сурринами



Интересно почему даже "малообразованные" европейцы это есть не будут, а мы едим?

Так что вопрос о колбасе и образовании остаётся открытым - 15+ видов есть, но это не колбаса в том изначальном понимании, а суррагат

Не настолько мы образованные чтобы есть нормальные продукты?!