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≡ Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты-нуротановцы раскритиковали сложившуюся ситуацию по лабораториям, созданных в базовых вузах Казахстана в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 2015-2019 годы.
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Юрист
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
можете мне не верить , но моего отпрыска взяли только из-за того что у него российский диплом , работодатель критически отзывался о специалистах из югов

Ох, напрасно, ты сейчас такое написал. Ответных мер не боишься?

Маркс
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
А что?? тема вдруг сменилась с образования на колбасу?

Пытаются найти взаимосвязь. В СССР было много образованных людей, но мало колбасы. Вам не кажется, что сегодня у нас колбасы слишком много?

Директор Пляжа
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
А что?? тема вдруг сменилась с образования на колбасу?

А что еще необразованным надо. Вкусно поесть и попить, ну как тем что у корыта в хлеву. Один в один. И флуд в хлев превратили, не заметил? :lol:

* Медный
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.11.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Цитата:
Директор Пляжа:


Ну если говорит об образовании в контексте колбасы... её производства. Наверное по телевизору нет нет да выходят новости о том как её делают...
Был у меня товарищ, на "колбасном симпозиуме" в Чехии. Рассказал, что там и как.
Сухо: Спецификации по колбасе для нашего производства готовит "Европа", сами они есть это не будут.

Так что зайдя в магазин не забудьте почитать что написано "на жрачке":
Колбаса с говядиной,
Крабовое палочки состав смотришь... из сурринами

Интересно почему даже "малообразованные" европейцы это есть не будут, а мы едим?
Так что вопрос о колбасе и образовании остаётся открытым - 15+ видов есть, но это не колбаса в том изначальном понимании, а суррагат :oops:
Не настолько мы образованные чтобы есть нормальные продукты?! :lol:
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