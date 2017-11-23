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§ NG.kz
«Я и моя машина». «Снежная королева» Kia
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.
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кросавчег
Re: «Я и моя машина». «Снежная королева» Kia




Отправлено: 23.11.17 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
целлофан на козырьках????????????

Карамерген
Re: «Я и моя машина». «Снежная королева» Kia




Отправлено: 23.11.17 - 07:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат на первое место!

Гостья
Re: «Я и моя машина». «Снежная королева» Kia




Отправлено: 23.11.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смеялась с этого "Наша участница считает, что не только отлично водит машину, но и умеет выполнять такие, большей частью сложные для женского пола маневры, как выезд задом и с места парковок."
Я не знала, что это очень сложно :lol: :lol: :lol:

правп
Re: «Я и моя машина». «Снежная королева» Kia




Отправлено: 23.11.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гостья:
Я не знала, что это очень сложно

а это пунктик, и очень даже серьезный для женского полу, каво не спросишь, каждая считает себя мастером парковки :-P
хотя стоит признать, в сравнении с алматинками и шымкентскими бомбилами , я слон в посудной лавке :-o

Гостья
Re: «Я и моя машина». «Снежная королева» Kia




Отправлено: 23.11.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мастером себя не считаю, но т-т-т без проблем паркуюсь хоть задом, хоть передом.
Ну Алмата это :-o я пока с таксистом ехала, молилась, чтобы мы доехали в целости и сохранности. Они миллиметровщики 8-)

Мимо
Re: «Я и моя машина». «Снежная королева» Kia




Отправлено: 23.11.17 - 12:49
Комментарий удален модератором.

§ шолом рубашкин
Re: «Я и моя машина». «Снежная королева» Kia
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1141
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 24.11.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая девочка. Проголосую
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гость
Re: «Я и моя машина». «Снежная королева» Kia




Отправлено: 24.11.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По звукам определяет, когда троят свечи

Это что то новое в автомеханике - троят свечи )))))
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