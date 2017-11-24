Мистер Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил... #34







Отправлено: - 15:07 Данная мера принесет больше головной боли владельцам сайта, чем комментаторам. Действительно реализация такой функции как подпись ЭЦП не самая легкая, я так понимаю, а смс это же дополнительные затраты для владельцев сайтов. В итоге имеем следующее:владельцы вешают больше рекламы на свои сайты чтобы хоть как-то отбить деньги или же просто меняют домен с .kz на .org или что-то еще. Я сомневаюсь, что это положительно скажется на развитии казнета. И как уже писали как-то, в цонах на компьютерах пользователи копируют свое ЭЦП и оставляют. Как все понимаем пароли от ЭЦП стандартные. Пользователи восхваляющие эту меру, или совсем безграмотные или же тролли не видящие дальше своего носа.