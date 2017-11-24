Солнышко Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1176

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:15 Да ладно плакаться. Вон сколько специалистов Костанайские суды направят в ближайшее время: и главный инженер с железной дороги, и врач психиатр высшей категории, ну и так по мелочи: предприниматели разные. Может там больше повезет бизнес построить.

А меня иногда поражает наша кривая реальность. Законопослушный человек, с образованием, с опытом работы не имеет возможности устроиться на нормальную работу с достойной зарплатой. А за тех, кто преступил закон общество так переживает. И еда с калориями и витаминами, и прогулки по расписанию, и священнослужитель по требованию, учиться - пожалуйста, работать - тоже пожалуйста. По исполнительным листам больше 50 процентов зарплаты не заберут. А потерпевшие на воле налоги платят, чтобы обеспечить всё это для преступников.