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≡ "От нас уходят специалисты". Заместителю генпрокурора "пожаловались" на амнистии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"От нас уходят специалисты". Заместителю генпрокурора "пожаловались" на амнистии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов рассказал о трудозанятости в местах заключения.В ходе выступления на форуме по защите бизнеса в Генеральной прокуратуре РК Марат Ахметжанов вспомнил, что еще несколько лет назад ситуация с трудозанятостью в колониях была гораздо хуже.
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§ Victor Yang
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
разрешили самим осужденным открывать бизнес в колониях.

Мне интересно - а как решается вопрос с оплатой коммунальных услуг в этом случае? "Предприниматели" сами платят или всё это за счёт государства?
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Наталия
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...




Отправлено: 24.11.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень важно чтобы, выйдя из мест заключения, у человека была социально-значимая цель, это правильно, очень хороший опыт. дай бог, чтобы каждый , выйдя на свободу продолжил бизнесс, а не пошел опять воровать. очень рада за такие решения проблем.

Петр
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...




Отправлено: 24.11.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если халявный труд зэков станет кому-то приносить доход,может возродиться ГУЛАГ.Со сталинских времен пришить статью любому-дело техники.Проходили.

гость
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...




Отправлено: 24.11.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От нас уходят квалифицированные специалисты.
Да какие проблемы, подкинули травки в карман и обратно за станок. Думаю посредников не сложно будет найти, прям на КПП :-)

§ 112
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куры наше все..
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§ сайлау курманов
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2385
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прокурор взял на заметку и учтет сие пожелание при вынесении приговора
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§ Солнышко
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 24.11.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно плакаться. Вон сколько специалистов Костанайские суды направят в ближайшее время: и главный инженер с железной дороги, и врач психиатр высшей категории, ну и так по мелочи: предприниматели разные. Может там больше повезет бизнес построить.
А меня иногда поражает наша кривая реальность. Законопослушный человек, с образованием, с опытом работы не имеет возможности устроиться на нормальную работу с достойной зарплатой. А за тех, кто преступил закон общество так переживает. И еда с калориями и витаминами, и прогулки по расписанию, и священнослужитель по требованию, учиться - пожалуйста, работать - тоже пожалуйста. По исполнительным листам больше 50 процентов зарплаты не заберут. А потерпевшие на воле налоги платят, чтобы обеспечить всё это для преступников.
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§ КГСПС
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 24.11.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
А за тех, кто преступил закон общество так переживает

Те, кто принимает законы, действуют по принципу от сумы и от тюрьмы не зарекайся, так сказать, соломки подстилают, чтобы не больно было падать.
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§ Victor Yang
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
работать - тоже пожалуйста.

Вот я про это говорил - если начнут там работать, здесь возмущаться будут. :-)
Но, с другой стороны, это ускорит выплату издержек потерпевшим. У меня коллегу как-то ограбили. Ну, задержали, осудили, посадили. Ежемесячно оттуда выплаты приходят почтовым переводом. Как-то возвращается после получения и ругается: сумма перевода, в этот раз, не покрыла даже проезд на автобусе в оба конца.
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1952
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...




Отправлено: 24.11.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
. Как-то возвращается после получения и ругается: сумма перевода, в этот раз, не покрыла даже проезд на автобусе в оба конца

Это клевета. Нужно только разобраться, кто из вас двоих это выдумал. На производстве в УК восьмичасовый рабочий день никто не отменял. Сответсвенно и выплаты за эту работу. Может там ничего у него и не украли? Бывает и такое(((((

§ Victor Yang
Re: "От нас уходят специалисты". Заместителю...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
На производстве в УК восьмичасовый рабочий день никто не отменял.

Вот я этого не знаю - как там этот заключенный работал, но перечисления мизерные были - то 300, то 1000 (лет 5 назад было это). А может быть там работа какая-нибудь разовая?
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