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§ NG.kz
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис Парламента одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.
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§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я раньше был ярый сторонник того, чтобы не регинится..
Сейчас много наоборот..
Потому что вижу что нерегиненные и региненные без имен, фамилий и адресов просто провокаторы..
Где я работаю всем известно.
Как меня звать тоже.
Адреса проживания сам лично скидываю всегда..
Тут практически никого нет такого как я открытого и честного..
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§ КГСПС
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 24.11.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аli:

Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»
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§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то сидит где нибудь чел в ауле, - с Питера он!
И провоцирует на национальные темы..
А попробуй адрес вписать в свой ник, не то уже?
Появится ответственность за свои слова?
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§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
где стабильная власть, где всё предсказуемо»

Ну в принципе это неплохо..
Киргизия, Украина, как там неохота что то..
А вот как например в Германии пример, в США или во Франции, где сын и мама рулят, мы к такому, такой сменяемости не готоаы и в оконцовке получится Украина.
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Мистер
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данная мера принесет больше головной боли владельцам сайта, чем комментаторам. Действительно реализация такой функции как подпись ЭЦП не самая легкая, я так понимаю, а смс это же дополнительные затраты для владельцев сайтов. В итоге имеем следующее:владельцы вешают больше рекламы на свои сайты чтобы хоть как-то отбить деньги или же просто меняют домен с .kz на .org или что-то еще. Я сомневаюсь, что это положительно скажется на развитии казнета. И как уже писали как-то, в цонах на компьютерах пользователи копируют свое ЭЦП и оставляют. Как все понимаем пароли от ЭЦП стандартные. Пользователи восхваляющие эту меру, или совсем безграмотные или же тролли не видящие дальше своего носа.

вал
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 15:08
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2269
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.11.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Введя так называемый отбор хороших комментаторов тут в НГ

Что подразумевается под словами хорошие комментаторы?
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Маркс
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 15:24
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Что подразумевается под словами хорошие комментаторы

Ну это которые Эверест Аполонович ЛичностьЯ

§ Затоболец
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 24.11.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все очень просто, сделают авторизацию через соц сети, типа Вконтакте или Инстаграм, а вконтакте обяжут чтобы авторизация проходило через смс
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§ Затоболец
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 24.11.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
IT специалисты Нашей Газеты, давайте думайте, нам же комментарий писать как-то нужно, делайте авторизацию через смс, или через соц. сети
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§ Сергей_я
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2269
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.11.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
а вконтакте обяжут чтобы авторизация проходило через смс

ради одной страны врятли ВК прогнется под авторизацию через смс.
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§ Victor Yang
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
ради одной страны врятли ВК прогнется под авторизацию через смс.

А зачем им смс? Сейчас все соц.сети обязательно привязывают к себе номер телефона. И уже давно. А зарегистрированный номер или нет - вопрос другой.
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Гость
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки




Отправлено: 24.11.17 - 16:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки




Отправлено: 24.11.17 - 16:04
Комментарий проходит проверку.
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