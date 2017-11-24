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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс для молодоженов. Расскажи о своей любви всем. Пара № 9 - Замзагуль и Саят. Пара № 10 - Махаббат и Дархан.
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§ юля елиссева
Re: Недавно им кричали «Горько!»
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 989
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.11.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cтранное название конкурса! На фотках только автохтоные пары. А у автохтонов в нашей стране целоваться на свадьбе и тем более кричать горько не принято!
Профайл

сережка
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 24.11.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
че такое автохон
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