потенциальный пациент Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты... #8







Отправлено: - 13:31 У нас и так медицына для избранных, простой смертный теперь вообще к врачу не попадет если повысят цены на прием, анализы и т.д. Нам ведь (потенциальным пациентам) зарплату ни кто поднимать не собирается и так выживаем из последних сил и возможностей. При этом и врачи то у нас, не дай бог к ним попасть, не зря в народе ходит молва, хочешь умереть по быстрее иди в больницу, там помогут. Спрашивается за что им поднимать зарплату? Если и подымать то по конечному результату, вылечил-получи.