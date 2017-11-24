Цитата: 5 тонн куриной кожи везли к нам из Набережных Челнов.

Россияне уже возмущаются зачем им ТС нужен?

Цитата: Немногим раньше россияне развернули в "Бугристом" фуру с 6,5 тоннами украинского сыра,

Тут бы прояснить. Распространяются ли санкции на транзит? Если да, то почему не уничтожили?