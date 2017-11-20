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§ NG.kz
Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30534
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично решала вопрос, куда деть хорошие вещи, вышедшие в семье из употребления. Хочется всегда отдать с пользой, тому, кто действительно нуждается. И тут узнала - такси "Народное" берет
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Евгения
Re: Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи




Отправлено: 20.11.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В церковь любую,а они раздают нуждающимся

Дина
Re: Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи




Отправлено: 21.11.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще можно в Центр адаптации на Майлина

§ Медный
Re: Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.11.17 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Евгения:
В церковь

Подтверждаю. Есть условие - вещи должны быть чистыми и не рваными
Профайл

Артур
Re: Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи




Отправлено: 21.11.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние разы, одежду, чистую, в пакет сложил и отнес в ящик для нуждающихся (HelperBox), который находится в ЦУМе, первый этаж, на входе, со стороны БизнесЦентра.

Вова
Re: Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи




Отправлено: 21.11.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теплые вещи отдайте Эдуарду Княгинину

§ Макарыч
Re: Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 21.11.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
и не рваными

и с этикеткой?
Профайл

зачем отдавать
Re: Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи




Отправлено: 21.11.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасно продаются по 500 тенге на OLX :lol:

Ольга Чечулина
Re: Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи




Отправлено: 24.11.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодарю вас, что используйте наш сервис вторичного использования #хелпер.
Вас благодарят и те, кто оттуда получают вещи.

Такси Народное тоже отвозит их в хелпербокс. Это удобно для тех, кто собрал пакет, но забывает о нём :-)
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