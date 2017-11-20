Ольга Чечулина Re: Куда отдать хорошие, но ставшие ненужными вещи #8







Отправлено: - 13:44 Благодарю вас, что используйте наш сервис вторичного использования #хелпер.

Вас благодарят и те, кто оттуда получают вещи.



Такси Народное тоже отвозит их в хелпербокс. Это удобно для тех, кто собрал пакет, но забывает о нём