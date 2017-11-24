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§ NG.kz
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30534
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис Парламента одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.
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§ Медный
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.11.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История по спирали говорите...
тоталитарный сов... Казахстан :lol:
Профайл

Народный контроль
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Я добилась своего! Всё как я хотела! Вот такой примерно я получила ответ с генпрокуратуры!

§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
значит будут лазейки и выдумки...

За выдумки и незарегистрированных троллей, строго наказывать вплоть до закрытия СМИ..
Пусть говорят так, как скажут это в реале, а не петушатся, меняя многочисленные ники и провоцируя других..
Профайл

Все просто
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
пусть все анонимные проходимцы и фетишисты сосут волосатый чупа-чупс

Цитата:
112:
Еще бы приятно было б видеть в личке зарегиненного, имя, фамилию, год рождения, место работы и адрес..
Надоела школота уже тут..
Не учатся, ни работают, в тырнете сутками ошиваются и еще Ютьюбом хвастают что и там сутками сидят..
Так хоть лжи меньше станет..

-Как разбушевались в справедливом гневе рудненские теньговые миллионеры!!! Можно подумать, что у них все подлинное. Когда же они успевают свои миллионы зарабатывать??? Целыми днями чирикают на форуме, как птахи.

Народный контроль
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
За выдумки и незарегистрированных троллей, строго наказывать вплоть до закрытия СМИ..

100% так и будет!

§ Victor Yang
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9819
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ура! Я добилась своего! Всё как я хотела! Вот такой примерно я получила ответ с генпрокуратуры!

Против себя же? Странный ты человек. Или ты совсем не понимаешь, что ты нарушаешь закон? Ну и был у нас тоже один такой. Ему прислали отказ, а он кричал, что добился своего.
Профайл

§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато СМИ легче..
Теперь будут отбирать нужных комментаторов, которые весьма лояльны к ним..
И ни ругани на сайте, ни дискуссий..
Только наигранные если..
И будет одно хорошее мнение, без всяких альтернатив..
Профайл

Гость
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки




Отправлено: 24.11.17 - 14:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки




Отправлено: 24.11.17 - 14:11
Комментарий проходит проверку.
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