Цитата: сайлау курманов:

пусть все анонимные проходимцы и фетишисты сосут волосатый чупа-чупс

Цитата: 112:

Еще бы приятно было б видеть в личке зарегиненного, имя, фамилию, год рождения, место работы и адрес..

Надоела школота уже тут..

Не учатся, ни работают, в тырнете сутками ошиваются и еще Ютьюбом хвастают что и там сутками сидят..

Так хоть лжи меньше станет..

-Как разбушевались в справедливом гневе рудненские теньговые миллионеры!!! Можно подумать, что у них все подлинное. Когда же они успевают свои миллионы зарабатывать??? Целыми днями чирикают на форуме, как птахи.