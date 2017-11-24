/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30534
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинский сыр и партию замороженной куриной кожи, которые предназначались для ввоза в Костанай, задержали российские пограничники на пункте пропуска "Бугристое".
Читать новость

§ 112
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо таможенному союзу, теперь стали как враги..
Профайл

§ Victor Yang
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9819
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5 тонн куриной кожи везли к нам из Набережных Челнов.

Россияне уже возмущаются зачем им ТС нужен? :lol:
Цитата:
Немногим раньше россияне развернули в "Бугристом" фуру с 6,5 тоннами украинского сыра,

Тут бы прояснить. Распространяются ли санкции на транзит? Если да, то почему не уничтожили?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2385
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорят чебаркульская куриная ферма стоит на бывшем ядерном полигоне , а украинская курочка не так уж плоха
Профайл Посетить вебсайт

§ 112
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Киргизией тоже началось..
Были как партнеры до таможенного Союза..
Как братские страны..
И вот Киргизия решила стать нашим членом..
Ну и началось..
Профайл

§ Медный
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.11.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куриная кожа не добралась до прилавка, покупатель негодуэ :lol:
Профайл

тавтолог разговроного жанра
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
5 тонн куриной кожи везли к нам из Набережных Челнов.

Россияне уже возмущаются зачем им ТС нужен? :lol:

Курочку челнинцы скушали ,а шкуру в брацкий Казахстан, пуст .мол тоже колбаски илитной посмакують.

§ 112
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
чебаркульская куриная ферма стоит на бывшем ядерном полигоне ,

Шашлычок с них неплохой..
Профайл

§ 112
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати..
Как получилось то..
Водку по 280 везут к нам десятками тонн с... России..
280 рублей?
Нет, уже переведена в тенге..
Профайл

Народный контроль
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 13:12
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, водка через таможню прошла..
Правда сейчас только позвонили, уже 400 бутылка 0.5..
Вечером дам фотоотсчет российской водки по 400 теньге..
Профайл

Антон
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 24.11.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макдональдс скоро открывается, нагетсы готовить не из чего будет XD

§ аргентина -ямайка
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 24.11.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
О, водка через таможню прошла..
Правда сейчас только позвонили

Ужос, хто пьёт эту дрянь, этиловый спирт. Моск побереги свой. Я гоню самогон и потом джин делаю. Вот это вкуснота :-P
Профайл

§ 112
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
Ужос, хто пьёт эту дрянь, этиловый спирт. Моск побереги свой. Я гоню самогон и потом джин дела

Да всяким гостям, родственникам с деревень , строителям, и в машину вместо омывайки..
А самогонный аппарат тоже хочу как то позже смастерить..
Профайл

Гость
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов




Отправлено: 24.11.17 - 14:13
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: azlk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 3
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх