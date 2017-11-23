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≡ Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о казахстанских дипломах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30534
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты-нуротановцы раскритиковали сложившуюся ситуацию по лабораториям, созданных в базовых вузах Казахстана в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 2015-2019 годы.
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§ 112
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
6466161:
из-за таких как ты

Мне для справки было тогда 15..
То есть из за детей?
Дети виноваты в том, что Союз начали разваливать в 1985м году?
То есть я в 8м классе, только и делал что разваливал СССР?
Ну это я часто слышу, что обвинение идет на несовершеннолетних детей, которых обвиняют в развале СССР..
Что то новенькое есть?
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Пазылбек
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
6466161:
Вливать в образование большие финансы – неразумно. Сначала надо создать Систему.
Систему высшего образования в Системе Экономики государства. Подобная система была в СССР.

Как доказала история экономика и образование СССР оказалась неконкурентноспособная в мире, и пока мы не избавимся от остатков этого трупа, так и будем в хвосте.

6466161
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 02:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне для справки было тогда 15..

а я не про возраст

дед мороз
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 03:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
. Я про то, что знать наизусть все справочные данные - далеко не показатель профессионализма.

Так а я тебе о чем? -) Тестирование - оно и в ЕНТ выражено и в виде комплексного тестирования по множеству предметов ВУЗов.

дед мороз
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 03:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А вы говорите знания, тут вообще нет человеческих отношении к человеку!

Ага и не говори, напомни там история знаменитая с бутылкой шампанского в полиции в Казани же была? Вот так отношение. Что твое тестирование выведет, ничего. Кстати, ответишь кто ты у нас по специальности, колись, чем зарабатываешь на хлеб?

ордынец
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 05:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

ты бы уже определился кто развал союз и систему образования нынешнию. а то у тебя не поймешь кто виноват кто нет или все вместе . хотя тут ясно что вся вина на вас которые повелись на 15 сортов колбасы.лет через 10 мы догоним зимбабве.

ордынец
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 05:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Она написала про тестирование считай, уже готовых специалистов.

сначала насмешила она потом ты. о каких специалистах речь. не смешите пожалуйста.

§ Victor Yang
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9819
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Нас в своё время учили как и где найти необходимую информацию. И правильно её использовать, а не тупо зубрить.

Вот и я о том же.
Цитата:
Народный контроль:
Прогуглите, вообще атас!- Врачи не обращали внимания на пациента в коридоре больницы в Смоленске. Через 9 дней он умер.

Умеешь находить в чужом глазу. Причём информация искажённая.

[Исправлено: Victor Yang, 24.11.2017 - 09:46]
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Народный контроль
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Причём информация искажённая.

Ага не говори! Бастрыкин искажённую инфу взял под контроль.Цитата:
дед мороз:
чем зарабатываешь на хлеб?

Так мне накидали троянов наверное что бы узнать кем я работаю?

§ Victor Yang
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9819
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дед мороз:
Так а я тебе о чем? -) Тестирование - оно и в ЕНТ выражено и в виде комплексного тестирования по множеству предметов ВУЗов.

Ты немного о другом. Ты говоришь о форме экзамена, а я - о содержании.
Цитата:
ордынец:
о каких специалистах речь.

де-юре выпускники вуза являются специалистами. И вопрос, по сути, состоял именно в определении соответствия фактическим знаниям дипломированных специалистов.
Цитата:
Народный контроль:
Бастрыкин искажённую инфу взял под контроль.

Причем тут он, вообще? Это ты в комментарии даёшь искажённую информацию. Из твоего сообщения складывается впечатление, что человек 9 дней лежал в коридоре и на него никто не обращал внимания, а потом он умер там же, лёжа в коридоре. А это не так.
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§ сайлау курманов
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2385
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можете мне не верить , но моего отпрыска взяли только из-за того что у него российский диплом , работодатель критически отзывался о специалистах из югов
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§ 112
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
6466161:
а я не про возраст

Хм..
Обвинил меня в развале СССР, потому что мне было 15 и яничего вообще там не понимал..
Жгли костры вечерами, обжимались с девчонками среди строительных плит за деревней, играли в городки..
ТВ не смотрели практически, так сериалы появились, Богатые тоже плачут, по моему.
Ну Санта Барбара еще, не помню когда она была..
Ходили на индийские фильмы всем отделением в наш клуб..
Смотрели каждый новый год Ирония Судьбы, в перерывах Вечный зов и про Штирлица..
Где я там в 15 валил СССР?
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Хохол
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...




Отправлено: 24.11.17 - 13:30
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Мы просто штампуем бумаги о профессионализме – Карагусова о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
хотя тут ясно что вся вина на вас которые повелись на 15 сортов колбасы.лет через 10 мы догоним зимбабве.

Для справки..
Колбаса для нас тогда была непозволительная роскошь, а потому мы ели в основном конину и баранину..
Говядину практически не ели, не помню это.
Сайгаков ели..
Ну куры, гуси и утки само собой..
А вот что такое магазинная колбаса, я в свои 15 даже не знал..
Профайл
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