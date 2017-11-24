Цитата:

По ее словам, предварительно предлагается для повышения зарплат врачам использовать средства местных бюджетов, пересмотреть тарифы. Помимо этого предлагается для поднятия зарплат использовать платные услуги - это могут позволить себе предприятия на праве хозяйственного ведения, но нужно пересмотреть условия выделения государственных средств.



Не ну нормально чё. Собираем бабки за мед.страхование, но при этом еще подоим местный бюджет и введем платные услуги.