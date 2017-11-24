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§ NG.kz
Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплату казахстанских врачей хотят сделать в полтора раза больше средней по республике. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет от 0,9 до 1,2 от среднеказахстанской зарплаты.
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Гость
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По ее словам, предварительно предлагается для повышения зарплат врачам использовать средства местных бюджетов, пересмотреть тарифы. Помимо этого предлагается для поднятия зарплат использовать платные услуги - это могут позволить себе предприятия на праве хозяйственного ведения, но нужно пересмотреть условия выделения государственных средств.

Не ну нормально чё. Собираем бабки за мед.страхование, но при этом еще подоим местный бюджет и введем платные услуги. :-x

пэтриот
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше надеяться на себя, чем на врачей.
,,Вялотекущую помощь,, конечно окажут , но что-то серьёзное вряд-ли.

Доброжелатель
Re: Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты...




Отправлено: 24.11.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может ты и АКШ сам себе сделаешь???

Гость
Врачам хотят платить в полтора раза больше средней зарплаты в Казахстане




Отправлено: 24.11.17 - 12:06
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