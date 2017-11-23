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≡ Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дарига Назарбаева озвучила эту мысль на межведомственной встрече «по вопросам военно-патриотической работы», выступая перед детьми, которые обучаются в кадетских классах и посещают военно-патриотические клубы.
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Рихард
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 24.11.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтобы жизнь была хоть как то еще предсказуема необходимо национализировать т.е. перевести в госсобственность все природные богатства страны, добывающую и перерабатывающую промышленности, энергетику, тяжелое машиностроение, транспорт(авиация и жд). А пока эти объекты в руках олигархов -частников ни о какой предсказуемости говорить не приходится. Сейчас только одно бла бла бла со всех уровней власти. Я так думаю.

§ Victor Yang
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
чтобы жизнь была хоть как то еще предсказуема необходимо национализировать т.е. перевести в госсобственность все природные богатства страны, добывающую и перерабатывающую промышленности, энергетику, тяжелое машиностроение, транспорт(авиация и жд). А пока эти объекты в руках олигархов -частников ни о какой предсказуемости говорить не приходится.

Маркс, ты что ли? И что случится, если переведут в гос.собственность? Всё обветшает, отстанет и будет доить бюджет.
Профайл

Гость
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»




Отправлено: 24.11.17 - 12:08
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