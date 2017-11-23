Цитата: Рихард:

чтобы жизнь была хоть как то еще предсказуема необходимо национализировать т.е. перевести в госсобственность все природные богатства страны, добывающую и перерабатывающую промышленности, энергетику, тяжелое машиностроение, транспорт(авиация и жд). А пока эти объекты в руках олигархов -частников ни о какой предсказуемости говорить не приходится.

Маркс, ты что ли? И что случится, если переведут в гос.собственность? Всё обветшает, отстанет и будет доить бюджет.