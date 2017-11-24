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§ NG.kz
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис Парламента одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.
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Ди
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эдак и до кореи недалеко

§ Алиса
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3816
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.11.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
буде сплошное курлы-курлы
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§ Victor Yang
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.11.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
буде сплошное курлы-курлы

Да не будет ничего. Всё останется так же - в морду по интернету дать будет по прежнему нельзя, и тролли будут чувствовать себя в безопасности по-прежнему, не смотря на идентификацию. Это только облегчит работу спецслужбам, в случае чего.
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k2
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 24.11.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясните в двух словах и по-простому как это будет выглядеть?

Гость
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки




Отправлено: 24.11.17 - 12:03
Комментарий проходит проверку.

§ JereK
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.11.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
k2:
Объясните в двух словах и по-простому как это будет выглядеть?


Очень просто. Было гипотетическое ng.kz, станет ng.org, к примеру. В остальном ничего не изменится.
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