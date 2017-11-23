Рихард:

а кто знает про историю с "инфинити"? чем все закончилось? Заранее благодарю

Asd:

А чем закончилось с тем мерсом джипом который летал по встречке на рудненской, которого остановили и отпустили а он потом столкнулся на встречке с газелью и убил парня?