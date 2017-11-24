Victor Yang Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9816

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:38 Цитата: Алиса:

буде сплошное курлы-курлы

Да не будет ничего. Всё останется так же - в морду по интернету дать будет по прежнему нельзя, и тролли будут чувствовать себя в безопасности по-прежнему, не смотря на идентификацию. Это только облегчит работу спецслужбам, в случае чего.