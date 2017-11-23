Victor Yang Re: Моя Деревенька и её окрестности. #8959





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9809

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:58 Цитата: drakon:

А этот домик,для кого поставили,на ЖД



вокзале? Неужели для бывших Россиян и

нас - бывших Казахстанцев?...

А шо, немцы книг не читают?