NG.kz Новый завод по производству растительного масла в Костанайской области сможет перерабатывать и грецкие орехи



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:35 В селе Копыченка запустят первый в регионе и второй в Казахстане завод, на котором планируют делать не только рафинацию масла, но и его экстракцию. Об этом сегодня на брифинге сообщил аким Федоровского района Тауба ИСАБАЕВ.

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