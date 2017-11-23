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≡ Новый завод по производству растительного масла в Костанайской области сможет перерабатывать и грецкие орехи		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый завод по производству растительного масла в Костанайской области сможет перерабатывать и грецкие орехи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30527
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В селе Копыченка запустят первый в регионе и второй в Казахстане завод, на котором планируют делать не только рафинацию масла, но и его экстракцию. Об этом сегодня на брифинге сообщил аким Федоровского района Тауба ИСАБАЕВ.
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шанхай уральская
Re: Новый завод по производству растительного масла в...




Отправлено: 24.11.17 - 03:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дорога туда есть ? Кас обюрудывание завозить будут?

Гость
Новый завод по производству растительного масла в Костанайской области сможет перерабатывать и грецкие орехи




Отправлено: 24.11.17 - 08:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новый завод по производству растительного масла в Костанайской области сможет перерабатывать и грецкие орехи




Отправлено: 24.11.17 - 09:06
Комментарий проходит проверку.

§ Макарыч
Re: Новый завод по производству растительного масла в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 24.11.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочно надо строить завод по производству арахисового масла! Арахис пропадает!
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§ Undead
Re: Новый завод по производству растительного масла в...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 922
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 24.11.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы дорогу отремонтировали от трассы до Копыченки, там ж..па полная...
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§ Макарыч
Re: Новый завод по производству растительного масла в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 565
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 24.11.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сырье будет казахстанское, - пояснил он

Цитата:
ведутся переговоры о поставках сырья для нового завода из Китая
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