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§ NG.kz
Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием полицейского УАЗа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30527
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновником аварии на улице Карбышева в Костанае, в результате которой вечером 21 октября столкнулись полицейский УАЗ, ВАЗ 21093 и «мазда», пытались сделать 25-летнего водителя «девятки» Бахтияра НУРМАГАНБЕТОВА.
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Маркс
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 16:14
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FOMA
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием полицейского УАЗа

А почему ему это пришлось доказывать? Почему честные полицейские просто не признали что ДТП произошло по вине их водителя и все!?

* самый умный
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 23.11.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Справедливость восторожествовала. Осталось привлечь полицейских к ответственности в т.ч. и за служебный подлог и взыскать с них материальный и моральный ущерб.
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Народный контроль
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...




Отправлено: 23.11.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
а кто знает про историю с "инфинити"? чем все закончилось? Заранее благодарю

Деньги решают ВСЁ! Если не решают деньги,то решают ОЧЕНЬ большие деньги! Цитата:
Asd:
А чем закончилось с тем мерсом джипом который летал по встречке на рудненской, которого остановили и отпустили а он потом столкнулся на встречке с газелью и убил парня?

Виновник так же умер в больнице,но чуть попозже.

§ peshexod
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3287
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 23.11.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парниша, за себя постоял.
А кто то не устает утверждать, что мы все заложники системы - а вот нет выходит, оказывается шевеления требуются для своего же блага.
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Гость
Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием полицейского УАЗа




Отправлено: 24.11.17 - 06:15
Комментарий проходит проверку.

§ Горожанин_kst
Re: Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 944
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 24.11.17 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

Ну, справедливости ради, это конечно не "бобик", но и не "таблетка", это "буханка")
А парень молодец, сумел постоять за себя. Но теперь езди строго по правилам! Любой контакт с дорполом будет проходить строго в правовом поле, ИМХО. Но на словах то мы и так все за это)
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Гость
Костанаец доказал свою невиновность в ДТП с участием полицейского УАЗа




Отправлено: 24.11.17 - 08:58
Комментарий проходит проверку.
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