КГСПС:

Нас в своё время учили как и где найти необходимую информацию. И правильно её использовать, а не тупо зубрить.

Народный контроль:

Прогуглите, вообще атас!- Врачи не обращали внимания на пациента в коридоре больницы в Смоленске. Через 9 дней он умер.

[Исправлено: Victor Yang, 24.11.2017 - 09:46]