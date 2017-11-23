Цитата: эх дружище:

сейчас у меня есть все, многое могу себе позволить, но такого счастья нет.

Вообще то это у любого нормального человека, тому кому за..

Молодость ассоциируется с счастьем, ибо это Время..

А Время дорогого стоит..

Если деньги, власть, славу, ты можешь заработать, то молодость сдвинуть, хотя бы на миг назад ты не в силах..

А потому как молоды мы были, как счастливы мы были.., очень актуально для любого стареющего организма во всем нашем земном мире..