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≡ Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30527
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дарига Назарбаева озвучила эту мысль на межведомственной встрече «по вопросам военно-патриотической работы», выступая перед детьми, которые обучаются в кадетских классах и посещают военно-патриотические клубы.
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§ 112
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7324
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
эх дружище:
сейчас у меня есть все, многое могу себе позволить, но такого счастья нет.

Вообще то это у любого нормального человека, тому кому за..
Молодость ассоциируется с счастьем, ибо это Время..
А Время дорогого стоит..
Если деньги, власть, славу, ты можешь заработать, то молодость сдвинуть, хотя бы на миг назад ты не в силах..
А потому как молоды мы были, как счастливы мы были.., очень актуально для любого стареющего организма во всем нашем земном мире..
Профайл

§ 112
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7324
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.11.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потому мне искренно жаль тех, кто уже в 24 растаскивает свою молодость по каким то непонятным для молодых людей форумам, пытаясь выглядеть там умным и образованным..
Не получается..
И не получиться..
Зачем транжирить свою молодость на написание каких то комментариев?
А вот транжирят и не ведают, что так же как и я, они очухаются 11 лет спустя и скажут, как счастливы они были до своего бегства в интернет..
Профайл

24-х летний
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
кто уже в 24 растаскивает свою молодость по каким то непонятным для молодых людей форумам, пытаясь выглядеть там умным и образованным..

басня о дедушке повторяется

Учун
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 23.11.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы живём в мирной стране, где стабильная власть, стабильная политика, где все предсказуемо, и наша жизнь с вами предсказуема на многие годы вперёд. По крайней мере, великое счастье - иметь возможность планировать свою жизнь: получу образование, дальше пойду работать, добьюсь цели

:рукалицо: уже было в комментах к этой статье?

шанхай уральская
Re: Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть,...




Отправлено: 24.11.17 - 03:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не одного комментария наших паааатриотов контролей хохлов вы где отзовитесь.....

Гость
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»




Отправлено: 24.11.17 - 05:39
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»




Отправлено: 24.11.17 - 05:41
Комментарий проходит проверку.

* шолом рубашкин
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 24.11.17 - 09:31
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»




Отправлено: 24.11.17 - 09:34
Комментарий проходит проверку.

* шолом рубашкин
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 24.11.17 - 09:39
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Дарига Назарбаева: живем в стране, «где стабильная власть, где всё предсказуемо»




Отправлено: 24.11.17 - 09:45
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